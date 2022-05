Lo ha scritto sulla sua Pagina Facebook, dopo le odierne 17.20, Lino Polimeni il conduttore calabrese del programma ‘Articolo 21’ in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.30 che in Estate sarà sostituito da ‘Raggio di Sole’ e trasmesso sul canale 13 del digitale terrestre di ‘Calabria Tv’ [Video]

CASTROVILLARI (CS): "LA DISPERAZIONE DEI COMMERCIANTI, IL FALLIMENTO DEL CALCIO IN CALABRIA… DIRETTA DEL 05 MAGGIO 2022"

Castrovillari (CS): “La disperazione dei commercianti, il fallimento del Calcio in Calabria… diretta del 05 maggio 2022”. Lo ha scritto sulla sua Pagina Facebook, dopo le odierne 17.20, Lino Polimeni il conduttore calabrese del programma ‘Articolo 21’ in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.30 che in Estate sarà sostituito da ‘Raggio di Sole’ e trasmesso sul canale 13 del digitale terrestre di ‘Calabria Tv’!