Lo hanno pubblicato ieri, sulla Pagina Facebook… “DonnexDiritti” [Video]

"CRIMINI INVISIBILI - SAVE THE DATE... 23 NOVEMBRE"

Lo hanno pubblicato ieri, sulla Pagina Facebook… “DonnexDiritti”: “Crimini Invisibili – Save The Date… 23 novembre”.

Ecco…, cosa hanno evidenziato i responsabili di questo spazio nella loro pubblicazione:

Violenza domestica;

Bambini strappati;

Tribunali sotto accusa;

Uomini violenti impuniti;

False diagnosi;

Giudici inadempienti;

Psicologi manipolatori.

Ed infine viene specificato: “succede in Italia e sono le vere storie delle sopravvissute alla violenza domestica che cercano di separarsi dal partner maltrattante e di proteggere i loro figli: donne punite da quegli stessi Tribunali dove cercano protezione. Le racconta nella video inchiesta “Crimini Invisibili” su #DonnexDiritti Luisa Betti Dakli, giornalista d’inchiesta esperta di diritti umani e direttrice di #DonnexDiritti Network. Le puntate usciranno ogni settimana sul web journal e in tutte le pagine social del Network…, preparatevi a racconti che non vi faranno più dormire la notte”.

“Campagna per La Giornata Internazionale Contro La Violenza Sulle Donne – #CriminiInvisibili – #25novembre”.