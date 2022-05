ECCO LA STORIA DI SABRINA, DI ARDENNO IN PROVINCIA DI SONDRIO, UNA DONNA MALTRATTATA, ABUSATA, PICCHIATA, VITTIMA DI VIOLENZA DOMESTICA CHE AVEVA DENUNCIATO LE VIOLENZE SUBITE MA NON E' STATA PROTETTA DA NESSUNO FINO A TROVARE SULLA STRADA DEL SUO TRAGICO DESTINO... LA MORTE

“Cos’è la violenza occultata nei tribunali?”. Lo hanno scritto ieri, nella Pagina Facebook… ‘DonnexDiritti’.

Così hanno proseguito gli scrittori nel testo: “perché si parla della necessità di formare i magistrati? Sabrina veniva abusata sessualmente, picchiata e maltrattata dal compagno. Lei, che lo aveva denunciato, non era stata ascoltata né protetta, e quando aveva tentato il suicidio, era stata accusata di essere una cattiva madre per quei figli che amava e cercava di proteggere. Ora Sabrina è stata trovata morta in cantina ad Ardenno, in provincia di Sondrio. Ed è stata già dimenticata.