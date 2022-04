Lo hanno scritto ieri sulla loro Pagina Facebook, i redattori di Non è l’Arena (la trasmissione de La7), per annunciare la messa in onda prevista per domenica 3 aprile alle ore 21.15 [Video]

“Nel centro di Odessa mancano pochi minuti al coprifuoco. Le strade sono deserte, le sirene suonano annunciando un’altra notte nei rifugi”. Lo hanno scritto ieri sulla loro Pagina Facebook, i redattori di Non è l’Arena (la trasmissione de La7), per annunciare la messa in onda prevista per domenica 3 aprile alle ore 21.15.

Nel post in conclusione viene evidenziato: “Massimo Giletti è tornato in Ucraina per raccontare da vicino la guerra con immagini esclusive e testimonianze dal fronte”.

