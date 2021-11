“Sabato 6 Novembre ore 17:00…, a piazza Cairoli-Messina”. Lo hanno scritto oggi dopo le 16:00, sulla Pagina Facebook ‘Onde d’inverno’ della giornalista messinese Valentina Serranò, per annunciare una Assemblea pubblica di Italexit avente tali temi… No Aumenti, No Green Pass, No Licenziamenti, No Tagli alla Sanità.

Nel testo scrivono ancora i responsabili: “stiamo vivendo una fase molto pericolosa per la nostra democrazia, tutti i partiti sostengono Draghi e qualcuno fa una finta opposizione”.

Ed infine viene ancora evidenziato nel documento: “noi vogliamo dire No ad un’Italia che discrimina i più deboli, che obbliga i lavoratori a pagare per poter lavorare, no agli aumenti indiscriminati, no al via libera ai licenziamenti, no ai tagli al sistema sanitario pubblico. Se sei d’accordo con noi, scendi in piazza non è più tempo di essere un leone da tastiera”.