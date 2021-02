Lo hanno scritto oggi in un comunicato stampa, i componenti del Laboratorio politico MessinAccomuna, che oltre all’ex primo cittadino Renato Accorinti comprende alcuni ex assessori della sua Amministrazione

Lo hanno scritto oggi in un comunicato stampa, i componenti del Laboratorio politico MessinAccomuna, che oltre all’ex primo cittadino Renato Accorinti comprende alcuni ex assessori che lo hanno coadiuvato nella sua esperienza amministrativa.

A Messina si dice: “fare lo scecco nel lenzuolo”. Le Erinni del Sindaco (tutte gratificate da incarichi retribuiti, tra cui la Segretaria Generale del Comune) non capiscono, o fingono di non capire. Il tentativo è quello tipico dei politici di (bassa) razza: cambiare discorso, spostare su altro l’attenzione e, nel polverone, scaricare il barile delle responsabilità su chi si è limitato a porre in essere disposizioni ricevute.

Le “paladine del Sindaco” sbagliano su tutti i fronti.

Primo: le 107 donne del “Coordinamento Stop Misoginia” hanno riproposto il loro documento non per riparlare della pruderie di De Luca, ma per stigmatizzare l’inattendibilità di quanto raccontato dall’Assessora Musolino;

secondo: non smentiscono le evidenze e adducono argomenti contraddittori;

terzo: con pessimo gusto, firmano solo ed esclusivamente le donne gratificate da De Luca con incarichi retribuiti. Difesa d’ufficio?

Non ci caschiamo… e chiediamo direttamente a De Luca (non alle sue gratificate) e alla Musolino (non alle sue colleghe o para-colleghe) di restare sull’argomento: