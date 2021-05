Lo hanno scritto oggi, sulla loro Pagina Facebook, i responsabili di Liberazione Queer Messina:

“Fr***o perso”, “Per questo militanza è parlare dei suoi pruriti sessuali”, “Fatelo tornare giù e vedi come lo pestano, tanto a questi piace pure”. Queste solo alcune delle frasi che un professore dell’Università di Messina ha rivolto su Facebook ad un ragazzo Q ueer bisessuale, subito dopo che quest’ultimo aveva pubblicato sui social una riflessione sul “cat-calling”;

Che succeda all’Università di Messina non ci stupisce ma accresce ulteriormente la nostra rabbia: nella lettera che potrete leggere domani su Lettera Emme è raccolta la storia di ognun* di noi, una storia che non deve più ripetersi. Per questo insieme a Link Messina – Studenti Indipendenti e UDU Messina – Unione degli Universitari abbiamo raccolto la volontà del ragazzo in questione e, tramite la nostra Consultoria Queer, siamo stati al suo fianco nel depositare la denuncia, ma non solo;

[Ho pensato] e se lo rifacesse? Se lo rifacesse con uno più piccolo, con meno reti, esattamente come me 7 anni fa? Altre vite devastate? Per questo questa volta ho deciso di denunciare, perché oggi sono in una comunità, oggi al mio fianco ci sono Liberazione Queer+ insieme ad altre realtà (non solo messinesi): non sono solo, “mai più”;

Quello che ci è stato chiesto è di essere uno strumento per fare sentire forte la voce della comunità LGBTQ+: la tutela dei nostri diritti non può fermarsi alle aule di tribunale, senza strumenti sociali che garantiscano la nostra effettiva autodeterminazione continueremo ad essere oppress*. Solo con la forza della nostra comunità possiamo ottenerli, nessuno ci regalerà niente, dovremo lottare per realizzare la nostra piena autodeterminazione;

Alla comunità cittadina in generale: non siate indifferenti. Le parole devastano le esistenze e specie quando hai 16 anni lasciano ferite che non rimarginano. Pensate, siate complici, dimostrate e dimostriamo cosa significa vivere in una città portuale al centro del Mediterraneo: solidarietà;