Lo psichiatra Alessandro Meluzzi, domenica 25 luglio 2021 alle ore 17.30 è stato in diretta sull’emittente radiofonica romana Radio Radio.

Ecco cosa ha riferito Meluzzi: “sta venendo a galla il programma del Deep State Planetario. Il virus è stato artificiale comprovatamente ed è anche comprovato che esistessero tecniche sierologiche per neutralizzarlo in Cina e fuori. C’è da chiedersi se il vaccino è stato fatto per il siero o il siero è stato fatto per il vaccino”.