“Da oggi anche la Sicilia è in zona bianca”! Lo ricorda in data odierna, sul suo spazio di Facebook, la parlamentare nazionale messinese a Montecitorio, Matilde Siracusano del Gruppo di Forza Italia.

La Siracusano prosegue e conclude: “stop coprifuoco e regole meno vincolanti per i ristoranti…, nessun limite alle presenze al tavolo se all’aperto. Anche la mia Regione ora procede spedita verso la normalità, una notizia più che positiva in vista dell’inizio della stagione estiva, che come sappiamo è importantissima per il turismo! Avanti così”!