Lo “sconto” di 30 centesimi su benzina, diesel, Gpl e metano per autotrazione, introdotto per contrastare il caro-carburanti, è stato prorogato fino al 2 agosto. Il ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco e il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani hanno infatti firmato il decreto interministeriale che estende le misure attualmente in vigore.

Le reazioni – Secondo Assoutenti, si tratta di un “provvedimento del tutto deludente che non porterà a una riduzione dei listini dei carburanti alla pompa”. Il Codacons parla di un decreto “del tutto insufficiente”. Negativo anche il parere dell’Unione nazionale consumatori: “Sconto insufficiente e inadeguato a quella che oramai è un’emergenza nazionale”.

Il primo provvedimento – La riduzione delle accise sui carburanti era entrata in vigore lo scorso 22 marzo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale e del decreto legge sulle misure contro gli effetti economici della guerra in Ucraina. Il taglio previsto per benzina e diesel è di 25 centesimi cui va aggiunta l’Iva al 22%. In totale lo sconto ammonta a 30,5 centesimi. Per quanto riguarda il Gpl, le accise diminuiscono di 8,5 centesimi, e sommando l’Iva si arriva a 10,37 centesimi.

Le proroghe – Inizialmente valide fino al 21 aprile, le misure sono state prolungate prima al 2 maggio e poi all’8 luglio, e ora fino al 2 agosto grazie al nuovo decreto interministeriale.

Gli sconti sulle bollette – Nei giorni scorsi, il governo ha già prorogato al terzo trimestre del 2022 gli sconti sulle bollette di elettricità e gas. Sono stati stanziati oltre 2 miliardi per azzerare gli oneri di sistema sulle bollette elettriche, mentre per le bollette del gas sono previsti 481 milioni per tagliare l’Iva, 470 per azzerare gli oneri di sistema e 240 per gli scaglioni fino a 5mila metri cubi all’anno.

