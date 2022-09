Lo scoppiettante Comizio del 04 settembre 2022 tenutosi dopo le 21.30 a Canicattì, dell’ex sindaco di Messina Cateno De Luca, candidato alla Presidenza della Regione Siciliana alle Elezioni regionali del 25 settembre [Video]

Lo scoppiettante Comizio del 04 settembre 2022 tenutosi dopo le 21.30 a Canicattì, dell’ex sindaco di Messina Cateno De Luca, candidato alla Presidenza della Regione Siciliana alle Elezioni regionali del 25 settembre.

De Luca, ha citato nel suo intervento, Antonello Cracolici del Partito Democratico e Renato Schifani di Forza Italia responsabile della Coalizione d centrodestra alle Consultazioni previste fra tre domeniche. De Luca si riferisce a Schifani, accostandolo al Processo Montante, nel quale il senatore forzista è solo sotto Processo e non condannato… mentre al contrario candida alla Camera dei deputati l’avvocato Carlo Taormina, rinviato a giudizio su richiesta dei magistrati della Procura della Repubblica di Catania… per Diffamazione (https://palermo.repubblica.it/cronaca/2022/06/28/news/caso_montante_taormina_a_processo_per_diffamazione_a_cicero_decreto_di_citazione_a_giudizio_della_procura_di_catania-355825541/) e difensore del corruttore e condannato il 7 luglio 2022… (dai giudici della Corte d’Appello di Caltanissetta a 8 anni) ex presidente di Sicindustria.

Nel filmato in basso…, seguono le dichiarazioni del già primo cittadino messinese rilasciate ieri sera.