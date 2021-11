Lo scorso 23 novembre, i cittadini della comunità salicese (residenti presso il villaggio Salice in Messina), hanno ricevuto una triste notizia relativa all’improvvisa chiusura del plesso scolastico G. Cena con un preavviso di 36 ore, per lavori di adeguamento antisismico che si protrarranno per 120 gg lavorativi. Nella suddetta struttura frequentano…, le lezioni 25 alunni (di cui 2 bambini H dell’età di 3 e 10 anni).

I genitori dei minori usufruenti del servizio accademico, pur riconoscendo l’utilità e la necessità delle opere di ristrutturazione, sono rimasti sgomenti dal poco lasso di tempo intercorso fra la comunicazione ed un futuro probabile trasferimento di tutti i bimbi in altri siti come quello di Castanea, creando non pochi disagi alle famiglie che, per motivi personali e lavorativi, non possono prendere in considerazione questo trasloco… anche in considerazione del fatto che verrebbero coinvolti coloro che sono iscritti alla Scuola Materna.

I familiari dei minori, si sono rivolti ai responsabili del Comune, interloquendo con l’assessore ai lavori pubblici architetto Salvatore Mondello, il quale ha prontamente accolto la richiesta di un incontro per trovare una soluzione alternativa che non destabilizzi i piccoli e le famiglie, e confidano nella sensibilità del sindaco Cateno De Luca che è sempre pronto ad ascoltare le esigenze delle mamme… dei papà e dei loro figlioli.