Lo scorso 29 ottobre 2022, sul suo canale di www.youtube.com e nei suoi Profili di Facebook è intervenuto Francesco Carbone presidente dell’Associazione di promozione sociale ‘Governo del Popolo’ [Video]

IL MASSIMO RESPONSABILE DEL SODALIZIO ASSOCIATIVO COSTITUITO IL 18 LUGLIO DEL 2022 IN PROVINCIA DI PALERMO, HA SPIEGATO IN UN FILMATO COME AVVIENE L'ABUSO DELL'USO DEL MODELLO 45 RELATIVO ALLE NOTIZIE DI REATO PENALE, PRESSO LE PROCURE DELLA REPUBBLICA D'ITALIA... DA PARTE DEI SOSTITUTI PROCURATORI E DEI CAPI DEI COLLEGATI UFFICI DI PROCURA