Lo scorso 7 settembre all’esito di un mirato servizio di prevenzione e controllo del territorio, finalizzato ad infrenare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti fra i giovani e la commissione di reati in genere, il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria ha deferito in stato di libertà ai componenti dell’Autorità Giudiziaria un soggetto del luogo

Lo scorso 7 settembre all’esito di un mirato servizio di prevenzione e controllo del territorio, finalizzato ad infrenare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti fra i giovani e la commissione di reati in genere, il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria ha deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un soggetto del luogo. Si tratta di un individuo incensurato, ritenuto responsabile delle ipotesi di reità di detenzione ai fini di spaccio di sostanze narcotizzanti e porto abusivo di strumenti atti ad offendere.

Nello specifico, una pattuglia del Commissariato transitando per via Senia notava un soggetto a bordo di uno scooter che alla vista degli agenti accelerava per far perdere le proprie tracce tra le vie cittadine. Per sfuggire al controllo l’uomo tentava di disfarsi del motociclo entrando all’interno di un’autovettura ferma nei pressi della propria abitazione, non riuscendo nell’intento poiché prontamente raggiunto dagli operatori.

Lo stato di insofferenza al controllo immediatamente manifestato dal soggetto insospettiva gli Agenti, inducendoli ad approfondire gli accertamenti procedendo alla perquisizione personale nei suoi confronti che portava al rinvenimento di un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo eroina, due telefoni cellulari, due bloc-notes con annotati cifre e nomi di presunti assuntori e la somma di 350 euro in contante suddivisa in banconote di vario taglio, verosimile provento dell’attività di spaccio.

La perquisizione eseguita sul veicolo su cui il soggetto aveva cercato di nascondersi portava al rinvenimento di altri due involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo eroina ed un manganello telescopico in ferro di circa 50 cm.! Inoltre, la perquisizione eseguita d’iniziativa presso l’abitazione del soggetto portava al rinvenimento di un bilancino di precisione, strumento rivelatore della sua attività di spaccio, necessario per il peso della sostanza stupefacente da immettere sul mercato.