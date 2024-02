Lo scorso lunedì 19 febbraio, Cateno Piazza è stato eletto Presidente di FCS, l’Associazione che riunisce i più importanti festival cinematografici della Sicilia che promuovono cultura, turismo e diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria, a seguito della fine del mandato di Lorenzo Daniele, Presidente uscente dopo i 4 anni consecutivi in carica. Cateno Piazza, 47 anni, è attualmente Direttore artistico del Catania Film Fest, nel quale ha cominciato la sua carriera più di quindici anni fa… membro attivo dell’Associazione, dal 2020 è stato Segretario di FCS, oltre a essere Coordinatore, autore e promotore del Cineturismo in Sicilia.

Oltre al nuovo Presidente, l’associazione ha rinnovato, per il biennio 2024-2026, anche il Consiglio Direttivo, in cui sono stati eletti: Ninni Panzera (Messina Film Festival – Cinema&Opera) – Vice-Presidente vicario e referente Rapporti Istituzionali; Sheila Melosu (SiciliAmbiente Film Festival) – Vice-Presidente e referente progetti per l’Educazione ambientale e sostenibilità; Andrea Inzerillo (Sicilia Queer filmfest) – Segretario e referente progetti Formativi e iniziative Editoriali; Marco Gallo (SicilyMovie – Festival del Cinema di Agrigento) – Tesoriere e referente Comunicazione dei festival della Sicilia Occidentale; Davide Catalano (Corti in Cortile, il Cinema in breve) – Consigliere e referente Comunicazione dei festival della Sicilia Orientale; Tiziana Spadaro (Versi di Luce Festival) – Consigliere e referente Ricerca di nuovi Partner.

“Sono onorato di essere stato nominato – commenta Cateno Piazza – presidente di FCS. Ringrazio innanzitutto il direttivo uscente per il lavoro svolto. Adesso ci aspetta un lungo lavoro per continuare sulla strada intrapresa, per riportare il Coordinamento al ruolo che gli compete. Sarà mia cura informare di queste elezioni il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Chiederò inoltre un incontro con l’Assessora Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Elvira Amata e il dirigente responsabile della Sicilia Film Commission Nicola Tarantino per illustrare la posizione e le proposte di FCS per l’inserimento dell’Associazione nel Calendario dei grandi eventi di richiamo turistico. Ringrazio tutti per la fiducia accordatami e mi impegnerò per essere all’altezza del ruolo”.