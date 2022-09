Lo scrutinio per determinare chi dei candidati del territorio messinese andrà a ricoprire il ruolo di deputato regionale a Palermo presso Sala d’Ercole è ancora in corso, ma già i giochi sono fatti. Saranno i nuovi parlamentari che sbarcheranno a Palazzo dei Normanni oltre a Cateno De Luca giunto secondo come candidato presidente eletto di diritto come “migliore degli sconfitti” e si tratta di Elvira Amata (Fratelli d’Italia) presente nel Listino del neoeletto presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

Due seggi sono stati ottenuti dal sodalizio “Sud chiama Nord” che ha beneficiato della elezione di Matteo Sciotto (sindaco di Santa Lucia del Mela) e di Pippo Lombardo (presidente di Sicilia Vera). Nel centrodestra, il neodeputato Tommaso Calderone si dimetterà e gli subentrerà la sindaca di Rocca di Caprileone Bernadette Grasso già assessore del Governo guidato da Nello Musumeci.

Novità ancora dal centrodestra

Tra le fila di ‘Prima l’Italia – Lega’, ha conquistato lo scranno Pippo Laccoto (sindaco di Brolo) che così tornerà nel ruolo che ricoprì nella passata legislatura quando conquistò l’ambito posto da candidato nella Lista del Partito Democratico. Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, verrà rappresentato da Pino Galluzzo, mentre la formazione ‘Popolari e Autonomisti’ potrà accedere grazie alla vittoria ed alla riconferma di Luigi Genovese.

L’elezione nel centrosinistra

Nel centrosinistra, ha prevalso in quota Partito Democratico, Calogero Leanza (figlio dell’ex governatore siciliano Vincenzo Leanza) arrivato davanti al segretario provinciale dei Dem Nino Bartolotta. Il giovane avvocato Leanza, ha inoltre superato l’ex segretario territoriale della Cgil Giovanni Mastroeni.

La presenza dei #pentastellati

Dai responsabili del Movimento Cinque Stelle, si apprende che nel Gruppo grillino entrerà l’uscente Antonio De Luca.