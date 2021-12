Lo storico messinese, professore Franz Riccobono questa mattina dopo le ore 11.00 in via Giuseppe Garibaldi ad incrocio con il viale Boccetta, insieme a Giulia Vinnikova del ‘Consolato della Federazione Russa di Messina’, ha ricordato presso il monumento loro dedicato i marinai Russi che per primi soccorsero i messinesi dopo il terremoto del 28 dicembre 1908… che in quella data distrusse oltre alla città peloritana anche Reggio Calabria causando nelle comunità dello Stretto… tra i 60.000 e gli 80.000 morti.

Fu…, un evento accaduto alle ore 05.21 di quel funesto giorno… di 113 anni fa.