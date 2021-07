L’odierno incendio di Catania, propagatosi in vaste zone della città, è stato documentato a partire dalle ore 15.30 da Pietro Crisafulli presidente dell’Associazione Sicilia Risvegli Onlus [Video]

I FILMATI REALIZZATI SU FACEBOOK..., IN VIA FOSSA DELLA CRETA, A SAN GIORGIO ED AL CIMITERO ETNEO SONO ORA DISPONIBILI IN WWW.MESSINAMAGAZINE.IT