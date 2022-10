L’odierno viaggio, della mamma cubana Quero Katia Cruz che dopo le 05.15 in treno da Ancona si è spostata verso Milano dove è arrivata in mattinata [Video]

A PARTIRE DALLE ORE 09.00, LA DONNA HA DECISO DI MANIFESTARE INNANZI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI LOMBARDO, PER RECLAMARE A GRAN VOCE IL SUO DIRITTO, OVVERO QUELLO DI RIAVERE IL PROPRIO FIGLIO GIUSEPPE DI STAZO ILLECITAMENTE SOTTRATTOLE DAI GIUDICI... 7 ANNI FA

L’odierno viaggio, della mamma cubana Quero Katia Cruz che dopo le 05.15 in treno da Ancona si è spostata verso Milano dove è arrivata in mattinata. La donna ha deciso di manifestare a partire dalle ore 09.00, innanzi al Tribunale per i Minorenni lombardo per reclamare a gran voce il suo diritto, ovvero quello di riavere il proprio figlio Giuseppe Di Stazo illecitamente sottrattole dai giudici… 7 anni fa!

Infatti in Italia è divenuta ormai prassi consolidata da parte dei magistrati, degli assistenti sociali, dei sindaci e degli assessori alle Politiche sociali dei Comuni… sottrarre i minori ai loro genitori… vessando questi ultimi, violando la Legge 149 del 2001 attivando illeciti Procedimenti di Volontaria Giurisdizione Minorile non anticipati dalla Comunicazione preventiva al Nucleo Familiare ed allontanando la prole da entrambi i coniugi anche quando il genitore maltrattante è solo uno di essi.