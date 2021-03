L’omicidio di Bolzano e la scomparsa…, di Khrystyna questa sera a “Chi l’ha visto?” la trasmissione che ha avuto inizio alle 21.20

Documenti esclusivi, nuove ricostruzioni e tutte le ultime novità su Benno Neumair e l’omicidio di Bolzano in diretta a “Chi l’ha visto?”, questa sera mercoledì 24 marzo nel programma che ha avuto inizio alle 21.20 su Rai3.

E poi il mistero della scomparsa di Khrystyna che viveva in una villetta in provincia di Pisa con il suo fidanzato. Si indagava per omicidio e ora il colpo di scena: Francesco, il vicino di casa che aveva detto all’inviata della trasmissione di non sapere nulla sulla scomparsa della ragazza, è stato arrestato e accusato di omicidio. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.