L’On. Nicola D’Agostino, parlamentare del Gruppo di Sicilia Futura all’Assemblea regionale siciliana ha presentato una interrogazione

Interrogazione dell’On. Nicola D’Agostino: “Autostrade del CAS (A18 e A20), a che gioco state giocando? i serbatoi dell’acqua in mezzo alle corsie la dicono lunga sulla creatività dei tecnici del consorzio autostrade siciliane, sempre più distanti dalle esigenze dell’utenza. Ennesima negligenza per una rete penalizzata da troppe inefficienze nel campo della programmazione degli interventi per migliorare e rendere appena fruibili le autostrade dell’isola”.

“Non finiscono mai di stupire i servizi tecnici del CAS – conferma Beppe Picciolo, Segretario Regionale SF– che in questa rovente estate stanno dando l’ennesima prova di sciatteria ed inadeguatezza nell’affrontare le tante problematiche che riguardano il “braccio portante” nell’economia dei trasporti siciliana (stante l’inconsistenza della rete ferroviaria). Una “vergogna ereditata”, così ha definito correttamente il Consorzio Autostrade il Presidente Musumeci; ma si sta rischiando di trasmettere questa eredità quasi per intero! Il viadotto Ritiro e la prossima chiusura per 10 km di corsia unica senza studiare una immediata alternativa rappresenterebbe il vertice di questa impensabile vergogna! In tal senso l’interrogazione dell’on. Nicola D’Agostino è un’ulteriore prova provata di come intendano risolvere i problemi delle nostre autostrade i responsabili tecnici del CAS, certamente poco illuminati nella scelta di posizionare i serbatoi dell’acqua per la rete antincendio dei vigili del fuoco proprio nel bel mezzo delle corsie autostradali. Per tale motivo il Capogruppo di Sicilia Futura ha interrogato il Governo regionale chiedendo di sapere se non ritenga utile intervenire per scongiurare questo ennesimo atto di “cattiva gestione”, atteso che i mezzi adibiti al servizio antincendio debbano potersi rifornire di acqua, in caso di necessità attingendo a detti serbatoi e per quale motivo ne è stata effettuata l’installazione negli spartitraffico centrali, considerato che per accedervi occorrerebbe parzializzare la relativa corsia di sorpasso”.

“A chi di dovere le opportune valutazioni e riflessioni. Le parole sono finite ed anche… la nostra pazienza”. Lo afferma Beppe Picciolo, Segretario Regionale SF.