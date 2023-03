L’ospedale di Teramo, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo che si celebra il 2 aprile, si illuminerà di blu le notti del 1 e del 2 aprile

“ANCHE QUEST’ANNO ABBIAMO ADERITO ALL’INIZIATIVA PROMOSSA DAL CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO ABRUZZO IN OCCASIONE GIORNATA MONDIALE PER LA CONSAPEVOLEZZA SULL’AUTISMO”, COMMENTA IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL, MAURIZIO DI GIOSIA