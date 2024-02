Luci spente per sensibilizzare sul tema del risparmio energetico e dei cambiamenti climatici: anche quest’anno il Comune di Messina aderisce all’iniziativa “M’illumino di Meno”, promossa dalla trasmissione Caterpillar Rai Radio2 per la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. A partire dalle ore 18 di questa sera è stata simbolicamente spenta l’illuminazione della Fontana Senatoria.

L’Amministrazione del sindaco Federico Basile ha accolto l’iniziativa, proposta dal presidente del Leo Club Messina Ionio – The Internazional Association of Lions Clubs Distretto Leo 108Yb – Sicilia, di spegnere l’illuminazione della Fontana Senatoria, prospiciente il Palazzo municipale quale gesto simbolico per sensibilizzare la cittadinanza ad osservare mezz’ora di “silenzio energetico” da effettuare spegnendo le luci delle abitazioni e dei luoghi di lavoro e tutto quanto consuma energia.

“Ci uniamo nell’intento di veicolare un chiaro messaggio sull’incidenza dei comportamenti quotidiani sui consumi energetici, affinchè con semplici azioni dallo spegnimento degli stand-by degli elettrodomestici all’utilizzo di lampadine a risparmio energetico, alla raccolta differenziata dei rifiuti al miglioramento dell’isolamento in casa, possiamo mettere in pratica buone pratiche per la sostenibilità ambientale”, commenta il sindaco Federico Basile.

“M’illumino di Meno”, è la più importante campagna di sensibilizzazione radiofonica dedicata al risparmio energetico. Coinvolge comuni, istituzioni, privati cittadini, scuole, aziende, musei, società sportive, associazioni di volontariato, negozianti e artigiani, per promuovere un più razionale utilizzo delle risorse energetiche e suggerendo modi per evitare gli sprechi e ottimizzare i consumi.