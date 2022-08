Testo…, tratto da… www.napolitoday.it!

L’ufficio stampa di Unione Popolare rende noto che il simbolo presentato al Viminale – Unione Popolare con de Magistris- e per il quale si stanno raccogliendo le firme è stato regolarmente ammesso.

Il secondo simbolo ‘Up con de Magistris’ era stato presentato anche in funzione di un ricorso ancora pendente sull’esenzione della raccolta delle firme: questo non è per il momento stato ammesso dal Ministero.