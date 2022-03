“Lui è don Maurizio Patriciello e da anni combatte, a mani nude, contro la violenza delle mafie nella Terra dei fuochi”. A scriverlo oggi 12 marzo 2022, in un post su Facebook, è stato il giornalista siracusano Paolo Borrometi.

Borrometi ha proseguito: “ieri era il suo compleanno. La scorsa notte un botto. Forte. Molte persone che abitano nel Parco Verde di Caivano, vengono svegliate. È stata una bomba messa sotto il cancello esterno proprio della chiesa di “San Paolo Apostolo”. Dove don Maurizio Patriciello è parroco”.

Ha concluso Borrometi: “lui non ha mai avuto paura, ma oggi come non mai dobbiamo far capire a tutti che don Maurizio non è solo. Siamo con Te don Maurizio”.