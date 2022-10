“Lui, simbolo del tifo romanista doc, vede Roma-Napoli con Ultimo e finisce per spingere il Napoli dove non può arrivare la sua Roma” [Video]

DOPO LE ORE 10.00 DI OGGI 24 OTTOBRE 2022 LO HA DETTO SULLA SUA PAGINA FACEBOOK, ANGELO FORGIONE, GIORNALISTA E SCRITTORE NAPOLETANO, IN RIFERIMENTO AI COMPLIMENTI CONTENUTI IN UN FILMATO REALIZZATO DAL CANTANTE CAPITOLINO... ANTONELLO VENDITTI... FATTI ALLA SQUADRA PARTENOPEA DOPO LA VITTORIA DI IERI NELLA PARTITA DI SERIE A GIOCATA CONTRO I GIOCATORI DELLA CITTA' DELLA LUPA

“Lui, simbolo del tifo romanista doc, vede Roma-Napoli con Ultimo e finisce per spingere il Napoli dove non può arrivare la sua Roma”. Lo ha detto dopo le ore 10.00 di oggi 24 ottobre 2022 sulla sua Pagina Facebook, Angelo Forgione, giornalista e scrittore napoletano, in riferimento ai complimenti contenuti in un filmato realizzato dal cantante capitolino… Antonello Venditti… fatti alla Squadra partenopea dopo la vittoria di ieri nella partita disputata contro i giocatori della Città della Lupa.

Forgione ha aggiunto: “non piaggeria, ma autentica simpatia sempre dimostrata dal cantautore romano e romanista. Ricordo benissimo cosa disse, spontaneamente, a Radio Rai il 27 giugno 2001, giorno dello scudetto della Roma e della retrocessione del Napoli, decretata a Firenze ma -decisa- una settima prima dai giallorossi con un pareggio al San Paolo e dalle manovre illecite di Tanzi e Pastorello in Parma-Verona”.

Ha proseguito Forgione: “io tornavo in auto proprio dalla Capitale, dove avevo vissuto la festa romanista per le strade con il mio personale sconforto, e in quella rassegna radiofonica di euforici tifosi vip della Roma lui ebbe un pensiero affettuoso per i tifosi napoletani in disgrazia… -Mentre Roma è in festa, voglio abbracciare i tifosi del Napoli – disse quel giorno – che vivono una profonda tristezza per una retrocessione dolorosa per tutto il calcio italiano-“.

Così ha concluso Forgione: “13 anni dopo sarebbe accaduto il peggio. Lui lo definì chiaramente -un atto criminale del tifo giallorosso- e, a un anno dal delitto, invitò Antonella Leardi sul palco del Palapartenope per ricordare Ciro in una data napoletana del suo tour”.

