“L’ultima delirante bugia della sinistra e del mainstream è che la posizione di Fratelli d’Italia sul green pass non sarebbe coerente perché siamo favorevoli a quello europeo” [Video]

“L’ultima delirante bugia della sinistra e del mainstream è che la posizione di Fratelli d’Italia sul green pass non sarebbe coerente perché siamo favorevoli a quello europeo”. Lo ha chiarito oggi…, sulla sua Pagina Facebook, la leader Giorgia Meloni.

La Meloni ha proseguito e concluso così: “signori, sveglia. Il green pass europeo, per come era stato concepito, era uno strumento che incentivava il turismo e gli spostamenti delle persone all’interno della UE, evitando quarantene. Applicarlo ai ristoranti, ai bar e a molte altre attività produttive, sortisce l’effetto contrario, devastando il nostro turismo e la nostra economia e favorendo, allo stesso tempo, tutte le altre Nazioni che non hanno adottato questa misura. Forse per la sinistra è una posizione troppo difficile da capire?”.