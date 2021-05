“L’ultimo scandalo sulla presunta -loggia Ungheria- dimostra, ancora una volta, come l’istituzione di una Commissione Parlamentare d’inchiesta sull’uso politico della giustizia sia una priorità di questo Paese. Il sospetto infatti che si annidi un sottobosco di relazioni tra toghe, politici, imprenditori e giornalisti non può lasciare indifferenti”. Lo ha scritto oggi su Facebook, la deputata nazionale messinese di Forza Italia, Matilde Siracusano.

Ha aggiunto la Siracusano: “i cittadini italiani hanno il diritto di sapere cosa è accaduto nella magistratura in questi anni. E non possono vivere col timore di essere un giorno inquisiti e di finire in prima pagina per non aver fatto nulla. Circostanza purtroppo sempre più frequente. Far luce conviene a tutti. Non possiamo più rimandare! Ieri sono stata ospite da Nicola Porro a Quarta Repubblica”.