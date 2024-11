SPAZIO ANCHE ALLE ELEZIONI REGIONALI IN EMILIA-ROMAGNA E UMBRIA, ALL’ATTUALITÀ POLITICA E AGLI SCONTRI IN PIAZZA DI QUESTO “AUTUNNO CALDO” CON UN CONFRONTO TRA L’EUROPARLAMENTARE DEL PARTITO DEMOCRATICO DARIO NARDELLA, IL GIORNALISTA MAURO MAZZA E LO STORICO GIORDANO BRUNO GUERRI

Lunedì 18 novembre con Massimo Giletti a “Lo Stato delle Cose”, che è iniziato in onda alle 21.20 su Rai3, ospite in studio il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, per commentare il voto in Umbria e rispondere alle polemiche che lo riguardano: con lui si confrontano il direttore del Fattoquotidiano.it, Peter Gomez; l’editorialista de La Stampa, Flavia Perina, e l’esponente del Partito Democratico, Jasmine Cristallo.

Spazio anche alle elezioni regionali in Emilia-Romagna e Umbria, all’attualità politica e agli scontri in piazza di questo “autunno caldo” con un confronto tra l’europarlamentare del Partito Democratico Dario Nardella, il giornalista Mauro Mazza e lo storico Giordano Bruno Guerri. Continua l’inchiesta firmata da Alessio Lasta sui patronati all’estero. Dopo aver scoperto come spesso, dietro questi enti, ci sia un sistema di pratiche irregolari per fare business con i soldi pubblici, ci si sposta a Zurigo, dove decine di pensionati sono stati truffati da un ex dirigente dell’Inca Cgil.

Si torna a parlare anche dell’inchiesta sulle curve di Inter e Milan dopo il pentimento del capo ultras, Andrea Beretta, che ha deciso di collaborare con i magistrati. Viene mostrato un documento esclusivo che riguarda un locale di Milano dove è successo qualcosa di molto grave legato proprio al mondo degli ultras. Torna Thomas Mackinson, giornalista de Il Fatto Quotidiano, con il quale si continua a seguire la vicenda di Vittorio Sgarbi.