Lunedì 2 e martedì 3 agosto, nella fascia oraria 8:00-17:00, in via Grattoni (a Messina), nel tratto compreso tra viale Principe Umberto ed il sottopasso presente in loco, vigeranno i divieti di sosta su entrambi i lati e di transito veicolare, ad eccezione dei residenti per l’accesso all’interno di aree private laterali o per effettuare brevi fermate per la discesa di passeggeri

Lunedì 2 e martedì 3 agosto, nella fascia oraria 8:00-17:00, in via Grattoni, nel tratto compreso tra viale Principe Umberto ed il sottopasso presente in loco, vigeranno i divieti di sosta su entrambi i lati e di transito veicolare, ad eccezione dei residenti per l’accesso all’interno di aree private laterali o per effettuare brevi fermate per la discesa di passeggeri. Le limitazioni viarie sono state disposte per consentire interventi di rifacimento della pavimentazione stradale.