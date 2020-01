E' UN EVENTO CHE SI RIPETE OGNI ANNO, IN OCCASIONE DELLA “GIORNATA DELLA MEMORIA”

Lunedì 27 gennaio 2020, a partire dalle ore 10.00 presso i locali della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Lucio Barbera”, si svolgerà un incontro in ricordo dell’abbattimento dei cancelli del campo di sterminio nazista di Auschwitz–Birkenau, evento che si ripete ogni anno il 27 gennaio in occasione della “Giornata della Memoria”. L’appuntamento è organizzato dal Servizio Cultura della Città Metropolitana di Messina, in collaborazione con l’Archivio storico, Beni culturali e mostre e con il supporto degli istituti scolastici “Crispi-Pascoli”, “Boer-Verona Trento” ed il liceo classico “Maurolico”.

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del Sindaco Metropolitano, Cateno De Luca, e sarà introdotto dal dirigente della I Direzione, Anna Maria Tripodo. Il dibattito, coordinato dal responsabile del Servizio Cultura, Attilio Griso, si avvarrà dell’intervento del coordinatore della sezione di Simbolica Ebraica e Teosistemi del Mediterraneo del CESMiS – Università degli Studi di Messina – Giovanni Caola che svilupperà il tema dal titolo “Una voce per non dimenticare” con il supporto di interessanti proiezioni e di tavole storiche che aiuteranno ad individuare i vecchi quartieri ebraici di Messina. All’appuntamento saranno docenti e studenti di alcune classi degli istituti coinvolti nel progetto che proporranno poesie e disegni sul tema in discussione.