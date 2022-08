“Lunedì il nostro leader Matteo Salvini sarà con noi, insieme ai candidati nelle liste della Lega per le elezioni politiche e regionali, per aprire la campagna elettorale”

LO HANNO ANNUNCIATO..., IN UNA NOTA DI OGGI 27 AGOSTO 2022 IL DEPUTATO NINO GERMANA' E MATTEO FRANCILIA, SINDACO DI FURCI SICULO E RESPONSABILE ENTI LOCALI DEL PARTITO IN SICILIA, RISPETTIVAMENTE IN CORSA AL SENATO DELLA REPUBBLICA E ALLA CAMERA DEI DEPUTATI PER LE CONSULTAZIONI DEL 25 SETTEMBRE PROSSIMO