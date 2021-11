Lungo la s.s.113 presso il villaggio Ortoliuzzo in Messina, è stato segnalato dai cittadini del luogo… lo scorazzare di moto Enduro prive di targa di immatricolazione. Gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale hanno fermato numerose motociclette da competizione sprovviste di cartello di riconoscimento. Sono state elevate 11 multe per un importo totale di 2467,00 euro. Nello specifico sono state verbalizzate cinque moto ai sensi dell’articolo 100 del C.d.S. prive di targa di immatricolazione importo sanzione di 87,00 euro ciascuno e sanzione accessoria applicata del Fermo del Veicolo per Mesi 3, importo totale 435,00 euro.

Altri tre motocicli sono stati verbalizzati ai sensi dell’articolo 102/comma 3 e 6 del C.d.S. per aver circolato con targa autocostruita per un importo di euro 87,00 ciascuno, arrivando ad un totale di 261,00 euro. Verbalizzate ancora due moto ai sensi dell’articolo n. 193 del C.d.S prive di copertura assicurativa valida per il periodo in corso, per un importo di 866 euro ciascuno, e un totale di 1732,00 euro. Sanzione accessoria applicata del Sequestro Amministrativo del veicolo. Infine una multa è stata elevata perché la moto era priva di documenti di circolazione per un importo sanzione di 42,00 euro. Le suddette operazioni, sono state compiute dai vigili Urbani coordinati dai responsabili dei settori di appartenenza in data 20 novembre scorso.