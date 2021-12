E' UNA FULL IMMERSION..., PREVISTA A MESSINA NELLA OMONIMA CHIESA DI VIA SANT’ELIA A PARTIRE DA VENERDI' 17 DICEMBRE 2021 ALLE ORE 18

Lungo week end di eventi per “Alemanna. Storie di cultura”. Una full immersion natalizia per la rassegna promossa dal centro multi-sperimentale Progetto Suono che dà appuntamento al suo pubblico con tre iniziative per tutti i gusti.

Si comincia venerdì 17 dicembre alle 18 con “I giovani alla scoperta dei beni culturali”. E’ uno degli appuntamenti che rientrano nella sezione “incontri d’Autore” e sarà occasione per un confronto ricco e propositivo sul patrimonio storico-artistico della città e sulle infinite possibilità in ottica di valorizzazione, fruizione e turismo. Al centro del dibattito ci saranno i metodi efficaci di coinvolgimento tra laboratori, storytelling digitale e cittadinanza attiva. Giorgio Franco parlerà di rilancio dei beni collettivi e sostenibilità inclusiva della rigenerazione, Elisa Bonacini di storytelling digitale come strumento di coinvolgimento degli studenti, mentre Luigi Filadoro farà un focus su bambini e musei. Modera Gabriella Papa.

L’obiettivo è fornire spunti e prospettive al passo con i tempi per individuare e promuovere le potenzialità del nostro patrimonio culturale.

Il programma di “Alemanna. Storie di cultura” continua sabato 18 dicembre, alle 18.30, con il concerto dei “Canti di Natale”, una serata che fonderà musica e tradizione per regalare la magica atmosfera natalizia.

Domenica 19 dicembre, alle 18.30, spazio alle sonorità di Christmas jazz con “Rossella D’Andrea quartet”: una voce sicura e avvolgente, accompagnata dal sax di Rino Cirinnà, il contrabbasso di Nello Toscano e il pianoforte di Francesco Pisano, regaleranno un evento tutto da scoprire.

Tutti gli eventi saranno come sempre ospitati dalla chiesa di Santa Maria Alemanna, per partecipare è necessario essere in possesso del super green pass e prenotare ai numeri 360927334 e 3465014508.