L’utente Cristian Vacca del Gruppo Facebook ‘Cari Figli Miei – Bambini Rubati: il lurido business dei Servizi Sociali’ ieri 30 settembre 2022 ha scritto le parole della prossima premier di Fratelli d’Italia in un Post che segue

"ALCUNI GENITORI, MI HANNO RACCONTATO CHE QUESTI ASSISTENT SOCIALI ENTRARONO IN CASA (POI I GIUDICI VERIFICHERANNO SE E' VERO), FACENDO FINTA DI ESSERE L'ENTE NAZIONALE CINOFILO... DUE DISTRAEVANO I GENITORI IN CUCINA E ALTRI ANDAVANO A PRENDERE LA BAMBINA E LA PORTAVANO VIA... RIFERITO DA GIORGIA MELONI"