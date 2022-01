“Ma cu mu fici fari” e la prevenzione del disagio giovanile attraverso la musica…, Bellamorèa in feat. con Daria Biancardi e con la presenza di Francesco Benigno e Domenico Centamore [Video]

“Ma chi me lo ha fatto fare?” È l’interrogativo che spesso ci si pone dopo aver iniziato a intraprendere una scelta o una strada che poi ci accorgiamo di non avere voluto iniziare. Si parla di disagio giovanile nel brano dei Bellamorèa dal titolo “Ma cu mu fici fari”. C’è il feat. Di Daria Biancardi, e la partecipazione straordinaria degli attori Francesco Benigno e Domenico Centamore. Ancora una volta, i fratelli Emanuele e Francesco Bunetto realizzano un videoclip musicale con tematiche proiettate nel sociale. Sono tanti, ormai troppi, i casi di cronaca che vedono protagonisti giovani, spesso minorenni, protagonisti di scelte sbagliate, come l’alcool, uso di droghe, fumo, dipendenza dal gioco d’azzardo, autolesionismo e anoressia, con risultati di atteggiamenti violenti verso i più deboli. Diventano bulli, aggressivi, con chi non si può difendere, senza dimenticare che i primi a farsi del male sono proprio loro. Basterebbe dedicarsi a cose più sane, come la musica, l’arte in generale, per volare con la fantasia e fare in modo che le cose belle diventino mezzi per uscire dai momenti bui che nella vita di un giovane possono presentarsi. È questo il messaggio che i Bellamorèa intendono lanciare. “La musica è stata, è e continua ad essere per noi un processo di comunicazione – dicono i Bellamorèa – che ha a che vedere con aspetti di prevenzione del disagio giovanile. Concludono – riteniamo sia doveroso da parte nostra portare avanti questo concetto di promozione del benessere attraverso la musica a tutti i nostri coetanei e ai più giovani”.

MINI BIOGRAFIA – I fratelli Emanuele e Francesco Bunetto, in arte “Bellamorèa”, sono un duo composto dai fratelli siciliani Emanuele e Francesco Bunetto, sono cantautori di Pop World Music. Francesco giornalista ed Emanuele Musicista e compositore, uniscono la loro professione per creare brani che raccontano storie e affrontano diverse tematiche legate al sociale, all’attualità e alla legalità. La loro prima esperienza artistica televisiva risale al 2013 con la partecipazione al programma TV in onda su canale 5 “Italia’s got talent”. Dal 2019 sono ideatori e curatori del progetto denominato “Med World” e mira alla valorizzazione della cultura e della musica popolare del Mediterraneo attraverso studi e ricerche etnomusicologiche. Hanno realizzato concerti in Italia, America, Giappone, Belgio, Germania, Inghilterra, Malta; prossime date 2022: Svizzera, Argentina, Russia, Romania, Canada, Emirati Arabi, Turchia e Australia. Dal 2020 realizzano videoclip musicali, collaborando con artisti del panorama nazionale ed internazionale: Phil Palmer, Leo Gullotta, Nancy Brilli, Nino Frassica, Tony Sperandeo, Roberto Lipari, Giovanni Cacioppo, Paride Benassai, Lucia Sardo, Carlo Muratori, Ernestomaria Ponte, Francesco Benigno, Domenico Centamore, Francesco Castiglione, Daria Biancardi, Faisal Taher, Chris Clun, Dinastia e Max Busa (Alì Babà). Hanno condiviso il palcoscenico con: Marco Masini, Irene Fornaciari, Mariella Nava, Gigi Finizio, Lello Analfino, Mario Incudine, Giuseppe Castiglia, “Telesiculissimi” di Ruggero Sardo, “Insieme” di Salvo La Rosa, Manlio Dovì, Red Ronnie, Alvaro Vitali, Gianni Bella, Bluvertigo, Stefano Bollani, Alfio Antico, Agata Reale. Nel 2021 ricevono una lettera di elogio da parte del Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella per il loro impegno morale, civile e professionale grazie alla pubblicazione del videoclip musicale “Nun c’è chi diri” con la collaborazione di Tony Sperandeo per omaggiare le vittime innocenti della mafia. Nel 2021 ricevono la lettera da parte del Vaticano ”Costruire ponti per favorire la cultura dell’incontro” per la visione del videoclip “Mediterraneo” che racconta la storia del piccolo profugo Aylan. Il 26 Marzo 2022 è prevista l’uscita del loro disco “Stereotipi”.

Ecco come seguire questa iniziativa:

FACEBOOK – www.facebook.com/fratelliBunetto/;

MORE MUSIC – www.youtube.com/c/Bellamorea/videos;

SUBSCRIBE HERE – https://compagniabellamorea.jimdofree.com/!