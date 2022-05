PER RISPONDERE AL DEPUTATO LEGHISTA, MESSINESE DI MONTECITORIO A ROMA, GERMANA', SE LO È CHIESTO IN UN POST PUBBLICATO SU FACEBOOK IERI 10 MAGGIO 2022, SANTI TROVATO, PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MESSINA E ASSESSORE DESIGNATO DA MAURIZIO CROCE, IL CANDIDATO SINDACO DEL CENTRODESTRA ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO

“Ma poi…, caro Nino mi chiedi di dimettermi proprio tu che ti eri proposto candidato sindaco contro Basile e ora sei diventato suo sostenitore?”. Per rispondere al deputato leghista, messinese, a Montecitorio, Germanà, se Lo è chiesto…, ieri 10 maggio 2022, in un post sulla sua Pagina Facebook Santi Trovato presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Messina e assessore designato dal candidato a sindaco del centrodestra MaurizIo Croce, per le Elezioni Amministrative del 12 giugno.

Trovato ha concluso così: “onorevoleeeee ma fammi il piacereeeee…, come diceva il grande Totò”.