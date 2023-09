A DIRLO IERI 04 SETTEMBRE 2023 È L’ASSESSORE REGIONALE ALLE INFRASTRUTTURE E ALLA MOBILITÀ ALESSANDRO ARICÒ, IN MERITO ALLA POLEMICA SORTA PER I SOUVENIR DI STAMPO MAFIOSO IN VENDITA SUI TRAGHETTI TRA MESSINA E VILLA SAN GIOVANNI

«Mai più gadget che possano ledere l’immagine della Sicilia a bordo delle navi da e per la nostra Isola: Seppure la tratta dello Stretto non è svolta nell’ambito di un contratto con la Regione Siciliana, siamo comunque intervenuti immediatamente presso Caronte & Tourist per chiederne la rimozione… ringraziamo i vertici della società per aver agito con altrettanta tempestività presso i terzi che hanno in affitto gli shop sulle loro navi». A dirlo ieri 04 settembre 2023 è l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò, in merito alla polemica sorta per i souvenir di stampo mafioso in vendita sui traghetti tra Messina e Villa San Giovanni.

Aggiunge e conclude l’assessore: «come governo Schifani inoltre abbiamo fortemente voluto sostenere questa posizione, includendo nei nuovi contratti che seguiranno alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di collegamento con le isole siciliane, un comma con cui si vieta la vendita a bordo delle navi di qualsivoglia oggetto che possa mortificare il riscatto della Sicilia rispetto a stereotipi che fanno ormai parte del suo passato e che i siciliani fortemente rigettano».