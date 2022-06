UN 71ENNE..., E' STATO TROVATO NELLE SCORSE ORE IN POSSESSO DI VARIE SPECIE RISTRETTE IN SPAZI ANGUSTI

Maltrattamento di animali è il reato contestato dai carabinieri ad una persona durante una lunga serie di controlli effettuati nell’area di Misilmeri in provincia di Palermo.

Il 71enne con decine di animali in spazi ristretti

I carabinieri della compagnia di Misilmeri, con l’importante supporto operativo dei colleghi dello squadrone eliportato cacciatori di “Sicilia” e del centro anticrimine natura, hanno denunciato un uomo di 71 anni accusato di furto aggravato e abbandono di animali.

48 cani, bovini, ovini, conigli e galline

Nel corso di una perquisizione in di un capannone adibito a stalla, di sua proprietà, allacciato direttamente alla rete elettrica pubblica, sono stati trovati 48 cani di diverse razze, nonché diversi bovini, ovini, conigli, galli e galline, rinchiusi in piccoli recinti ed in pessime condizioni igienico-sanitarie. Gli animali sono stati sequestrati.

Foto…, tratta da… www.blogsicilia.it!