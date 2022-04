IL RICCO E ARTICOLATO CARTELLONE SI SVILUPPERA' IN DIECI EVENTI, PROGRAMMATI PER LA PRIMA PARTE DELLA STAGIONE 2022, DA APRILE A OTTOBRE E SARANNO OSPITATI ALL’INTERNO DEL LOCALE AUDITORIUM COMUNALE

Manca pochissimo per l’inizio della rassegna teatrale “L’Isola che c’è”, organizzata dalla Rete Latitudini e curata da Gigi Spedale, in collaborazione con il Comune di Malfa (Salina). Il ricco e articolato cartellone si svilupperà in dieci eventi, programmati per la prima parte della stagione 2022, da aprile a ottobre e saranno ospitati all’interno dell’Auditorium Comunale di Malfa. Lo spettacolo inaugurale di sabato 23 aprile alle ore 20:30 sarà “L’attimo prima” di e con Silvia Giuffrè (produzione Omonia), con le musiche eseguite dal vivo a cura del musicista e compositore Giuseppe Rizzo.

La performance artistica si sviluppa in un dialogo tra corpo e suono, un flusso di suggestioni. Frammenti di storie, vibrazioni, oscillazioni, sguardi. “L’attimo prima” è il respiro prima di un’immersione, il momento prima dell’accadimento. Nell’istante, il tempo-spazio si dilata e attinge al ritmo della coscienza. Dall’alternanza di geometrie di suono e gesto nasce un connubio poietico fatto di immagini, memorie, simboli, risonanze.

Dichiara Clara Rametta, Sindaco di Malfa: “l’Isola che c’è rappresenta per Salina una formidabile occasione di arricchimento culturale. Per la prima volta, la Comunità di Malfa potrà fruire di una vera e propria stagione teatrale invernale, con le più importanti compagnie nazionali, conosciute e apprezzate anche a livello internazionale. Questa rassegna è un’opportunità per valorizzare ulteriormente l’Auditorium Comunale, appena ristrutturato e potenziato nelle dotazioni tecniche. Grazie alle migliorie apportate, sarà possibile offrire alla cittadinanza anche allestimenti complessi, quali quelli del Circuito della Rete Latitudini, presieduta da Gigi Spedale, cui è affidato il Centro polifunzionale comunale”.

Gigi Spedale, aggiunge: “la Comunità di Malfa e l’Isola di Salina sono luoghi stimolanti per avviare attività culturali e artistiche di pregio. La sensibilità dei residenti e la lungimiranza degli amministratori rendono possibile oggi questa nuova e affascinante avventura: realizzare in un’isola minore una stagione teatrale di livello e qualità almeno pari a quelle dei teatri metropolitani. Nonostante le non rare difficoltà nei collegamenti via mare e dei costi della logistica, Malfa e il suo côté culturale rappresentano la cornice ideale per gli spettacoli delle Compagnie della nostra Rete Latitudini”.