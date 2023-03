LO HANNO RIFERITO IN UN COMUNICATO DELLE SCORSE ORE, I RESPONSABILI DEL SITO INTERNET... WWW.FAMIGLIEUNITE.IT

“Manifestazione spontanea organizzata da genitori e cittadini preoccupati per la salute del piccolo Leonardo (nome di fantasia) uno splendido bambino di soli 11 anni e 30 chilogrammi, internato, sedato con pesanti dosi di psicofarmaci per adulti e persino legato al letto: si è tenuta ieri, sabato 25 marzo 2023 dalle 9 alle 12 davanti al Comune di Moncalieri”. Lo hanno riferito in un comunicato delle scorse ore, i responsabili del sito internet… www.famiglieunite.it!

Così prosegue il testo: