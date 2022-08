Martedì 9 agosto 2022, alle ore 19:00, dopo il successo della seconda edizione, verrà inaugurata la terza mostra d’arte contemporanea: “Vittoria – Pomeriggio d’Arte”, a cura di Annalisa Rando e Francesca Vesto, presso la prestigiosa location di Mortelle (Messina) “SUNSET”, attiva sul territorio con altri eventi culturali.

Lo stretto legame alla propria terra e al suo mare viene sottolineato dalla scelta della location in cui si svolgerà l’evento. Lo scopo dell’evento è quello di promuovere gli artisti emergenti del territorio messinese e non solo, infatti questa volta parteciperà anche il cantautore romano Escsonoio. “Vittoria – Pomeriggio d’Arte”, tra gli obiettivi ha quello di includere artisti di tutte le età, difatti prenderà parte all’evento anche l’artista messinese Maria Rando, famosa in tutto il territorio per alcune sue sculture esposte in città.

Nomi degli artisti partecipanti: Annalaura Princiotto, Annalisa Rando, Asia Ruggeri, Automa, Babele (Valerio Pettinato), Carmelo Samperi, Come Ti Pare, Escsonoio, Enzo Isgrò, Federica Filippello, Fiamma Calarco, Francesca Impollonia, Francesco Ingemi, Maria Rando, Mario Caristi, MarBri Illustration (Martina Brigandì), raccontoRiccardo, Sabrina La Bella, Samantha Mangano, Selene Pulejo, Sembra, Sofia Bernava, Valentina Ragno (I Lignu Design).