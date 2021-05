“Mascariamento…”! E’ questo quel che scrive nella sua odierna diretta su Facebook, iniziata dopo le ore 10.00, il sindaco di Messina Roberto Salvatore De Luca.

De Luca ha proseguito e concluso così: “le tecniche dei mafiosi per delegittimare ed isolare l’avversario prima che venga ucciso ora vengono messe in pratica da Musumeci ed Armao per eliminare l’impertinente e l’irriverente Cateno De Luca…”.