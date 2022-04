Maurizio Croce, il candidato a sindaco (del centrodestra di Messina), in vista delle Elezioni Amministrative del 12 giugno 2022, oggi proseguirà il suo percorso iniziato ieri in via Giuseppe Garibaldi, incontrando i commercianti di piazza Cairoli e via dei Mille.

Il responsabile dello schieramento, in una nota diffusa nelle scorse ore ha riferito: «sto girando la città senza sosta, seguendo uno schema ben preciso. Il messaggio unanime che intercetto quotidianamente, da tutte le categorie e praticamente da ogni singolo cittadino, è una richiesta netta di serietà, normalità e buona amministrazione. Al momento, questa è una città vicina alla paralisi».