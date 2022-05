IERI POMERIGGIO, IL RESPONSABILE DELLA COALIZIONE, INSIEME A DAVIDE SIRACUSANO, PRESIDENTE USCENTE DELLA 2^ CIRCOSCRIZIONE HA INAUGURATO IL COMITATO ELETTORALE DI EMANUELE CUTAIA SITO IN VIA MARCO POLO N.205 A MESSINA

Maurizio Croce, il candidato a Sindaco della coalizione del centro-destra, ha proseguito i suoi incontri in città. Ieri pomeriggio con Davide Siracusano, candidato alla Presidenza della Seconda Circoscrizione, ha incontrato gli abitanti del 2° quartiere di Messina, ospite della sede del comitato elettorale di Emanuele Cutaia, sita in via Marco Polo n.205.

Assieme a Maurizio Croce, i potenziali assessori Santino Trovato e Maurizio Rella ed alcuni candidati al Consiglio Comunale ed alla Municipalità già menzionata.

Foto…, tratta dalla Pagina Facebook di Vincenzo Musicò.