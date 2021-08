Max Massimi (blogger romano di www.quiradiolondra.com): “Anche le pulci…, hanno la tosse” [Video]

A DIRLO IN UN FILMATO PUBBLICATO VENERDÌ SU FACEBOOK, È STATO L'OPINIONISTA DI ROMA RELATIVAMENTE AD UN POST TRASMESSO ON LINE IL 19 AGOSTO DA ALESSANDRO RUSSO (IL CONSIGLIERE COMUNALE DEL PARTITO DEMOCRATICO DI MESSINA), CHE SI È ESPRESSO CONTRO I NO VAX