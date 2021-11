Max Massimi…, di ‘Qui Radio Londra International’, ha iniziato a trasmettere oggi dopo le 15.20 una diretta su Facebook da piazza del Popolo a Roma [Video]

IL BLOGGER ROMANO È PRESENTE IN QUEL SITO, PER TESTIMONIARE IL CALORE COL QUALE I CITTADINI HANNO ACCOLTO IL LEADER DEI PORTUALI DI TRIESTE STEFANO PUZZER, CHE IN DATA ODIERNA HA DECISO DI EFFETTUARE UNA OCCUPAZIONE AD OLTRANZA... PER PROTESTARE CONTRO IL GREEN PASS IL PROVVEDIMENTO ATTRAVERSO CUI IL PREMIER MARIO DRAGHI DAL 6 AGOSTO SCORSO HA DECISO DI DISCRIMINARE TAL VOLTA L'ACCESSO IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO A CHI NON È VACCINATO O È POSITIVO AL COVID-19