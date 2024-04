“Mentre il 25 aprile l’Italia festeggia la liberazione, l’associazione ‘I figli del Mediterraneo’ pensa invece ad una nuova liberazione oggi impellente: quella di tutti i bambini rinchiusi nelle case famiglia italiane per presunte inadeguatezze dei genitori… giovedì l’Avv. Gian Luca Gismondi, presidente dell’associazione, alle ore 11 sarà in Valle d’Aosta a Verres (Ao) per inaugurare uno sportello famiglia e minori in quella regione, mentre alle ore 18 sarà in Piemonte a Rivoli (To) per inaugurare anche li uno sportello famiglia e minori”. È questo che si legge, in una nota delle scorse ore diffusa dal menzionato legale Gian Luca Gismondi presidente del citato Sodalizio associativo.

