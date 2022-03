Mercoledì 09 Marzo lavori urgenti sulla condotta idrica DN 600, con momentanea sospensione dell’erogazione nella zona centro/nord, i tecnici saranno al lavoro dalle prime ore del mattino per riparare la perdita sulla indicata tubazione… che serve gli abitanti della zona centro nord

PIU' PRECISAMENTE LE OPERAZIONI VERRANNO EFFETTUATE DAGLI OPERATORI DELL'AMAM NELLA CITTA' PELORITANA... IN VIA COMUNALE A BISCONTE, IN VIA CAMARO SAN PAOLO, VIA CAMARO SAN LUIGI ED IN TUTTA LA RIVIERA DAL VIALE GIOSTRA A TORRE FARO