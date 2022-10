Mercoledì (12 ottobre 2022) si avvicina una manifestazione della madre cubana: “Quero Cruz Katia, presso il Tribunale per i minorenni di Milano”. Lo hanno scritto ieri 07 ottobre, nel Gruppo Facebook ‘Giustizia per Katia Cruz’.

Così prosegue il testo presente on line: “da questo momento si esorta tutta la comunità cubana in Italia e anche gli italiani, a sostenere questa madre che è solo chiedendo un decreto immediato per vedere se suo figlio Giuseppe Di Stazo, e che lo restituiscano immediatamente, non chiediamo sostegno finanziario, non sostegno spirituale, chiediamo solo alla comunità dei cubani in Italia che quel giorno tutti si riuniscano per sostenere questo madre a chiedere Giustizia, proclamando, annunciando, più di questo, chiedendo Giustizia per questa madre che è stata ingiustamente separata dal figlio. Sono 7 anni di sofferenza, (non sono 6 mesi) sofferenza per lungo tempo! Supportiamo tutti Katia”.

Si legge in un Post di oggi 08 ottobre sempre nel medesimo spazio Social che: “la manifestazione comincerà alle 8 del mattino ora italiana, fino alle 10 di sera, per 3 giorni dopo questi 3 giorni mamma Cruz Quero dichiarerà lo sciopero della fame, fino a quando il Tribunale dei minori di Milano non emetterà un decreto immediato per lei per fargli vedere i suoi figli e consegnarglieli una volta per tutte, come è giusto”.